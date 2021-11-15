2021/11/15 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، من القبض على شرعي كتبية الفاروق استهدف صهاريج الوقود ونصب عبوات ناسفة واشترك بتفجير مركز للشرطة في بابل.وذكر بيان للوكالة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تعتقل قياديًا بارزًا بتنظيم داعش المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل قياديًا بارزًا بتنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل قياديًا بارزًا بتنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).