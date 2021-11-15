القبض على 'أداري قاطع الانبار' و3 إرهابيين في الصحراء الغربية

2021/11/15 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الاثنين، القبض على ما يسمى باداري قاطع الانبار وثلاثة إرهابيين آخرين في عمق الصحراء الغربية.

وقال قائد العمليات ناصر الغنام في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الإرهابي الملقى القبض عليه كان يقوم بنقل الأرزاق والمؤن لعناصر داعش في عمق الصحراء".وأضاف الغنام، إنه "تم القبض على ثلاثة إرهابيين آخرين في الرمادي من قبل استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار".

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