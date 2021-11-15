الشرطة المجتمعية توقف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني في بغداد والبصرة ونينوى

2021/11/15 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، ايقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني في بغداد والبصرة ونينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرلاية نيوز، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اوقفت 3 حالات ابتزاز الكتروني مارسها أشخاص بحق ضحاياهم في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، واتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة".

وتابعت، "ظهر من سير التحقيق في القضايا الثلاث، قيام شخص بابتزاز آخر في بغداد عبر تهديده بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية له، وقيام أحد طلبة جامعة الموصل بابتزاز زميلة له الكترونيا بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة.



فيما ابتز شخص من محافظة البصرة فتاة بصورها الشخصية مقابل المال أو دفع مبالغ مالية".واشارت المديرية الى، ان "مفارز الشرطة المجتمعية من حذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

الى ذلك، حذرت الشرطة المجتمعية "النساء والفتيات من مخاطر الصداقات والعلاقات القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها إحدى مصائد الابتزاز الرئيسة التي يعتمدها المبتزون للإيقاع بضحاياهم".

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