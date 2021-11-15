الكاظمي يأمر بتشكيل فريق من 4 جهات حكومية لإزالة الملوّثات الإشعاعية

2021/11/15 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشف رئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، اليوم الاثنين، عن تشكيل فريق من 4 جهات حكومية لإزالة الملوِّثات الإشعاعية، فيما أشار الى الحراك تجاه المنظمة العربية للطاقة الذرية.

وقال الفيصل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء وافق على مقترح هيئة المستشارين للبدء ببرنامج وطني كبير لإزالة جميع الملوثات الإشعاعية التي خلفت من النظام السابق"، مبيناً، أن "رئيس الوزراء أمر بتشكيل فريق وطني بإشراف هيئة المستشارين ووزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجية والجهة الرقابية الرئيسة المتمثلة بمركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة".

وأضاف، أن "الفريق وضع خطة وفق معايير المنظمة الدولية للطاقة الذرية لإزالة الملوثات الإشعاعية، وتمَّ البدء بمحافظة البصرة لوجود أكبر أماكن تلوّث فيها بلغت أكثر من 28 مكاناً "، لافتاً، الى أن "الفريق اعلن في وقت سابق خلوَّ البصرة من التلوث الاشعاعي".

وإشار الى أن "هيئة المستشارين ووزير التعليم العالي ارتأت بمفاتحة المنظمة العربية للطاقة الذرية للتواصل مع الفرق الفنية وزيارة العراق للاطلاع على الجهود المبذولة وكذلك لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال ولرؤية تطبيق المعايير الدولية"، مؤكداً، أنه "ستكون هناك خطوات قادة للفريق الوطني للعمل في محافظات أخرى حسب نسبة التلوث الموجود فيها".

وأوضح، أن "مدير عام المنظمة العربية للطاقة الذرية سيتولى بنفسه ضمن برنامج أُعدَّ له مع محافظ البصرة الإعلان عن خلوَّ البصرة من التلوث الاشعاعي، وابلاغ الوكالة الدولية بذلك"، لافتاً الى أن "العراق رائدا في هذا المجال ولديه خبرة منذ الستينيات يعمل في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية ".

ولفت الى أن "قانون الطاقة الذرية قد تم تشريعه، والحكومة وضعت برنامجاً لتنفيذه من أجل بناء الخبرات واعداد الكوادر وباشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية ، ليكون العراق رائداً في هذا المجال لاحتياج العراق للاغراض السلمية للطاقة الذرية سواء في قضايا معالجة السرطان والأمور الزراغية والصناعية الأخرى"، مؤكداً، أن "العراق يملك خبرات كافية وليس بحاجة الى خبرات أجنبية أو عربية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يأمر بتشكيل فريق من 4 جهات حكومية لإزالة الملوّثات الإشعاعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يأمر بتشكيل فريق من 4 جهات حكومية لإزالة الملوّثات الإشعاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).