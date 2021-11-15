المغرب يوقف شخصا من أصول جزائرية متهم بجريمة قتل في فرنسا

2021/11/15 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء، الأحد، من توقيف مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، تبين أن بحقه أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية في فرنسا.

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