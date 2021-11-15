2021/11/15 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن حصيلة الحوادث المرورية خلال الـ10 أشهر الماضية، مشيرة إلى أنها بلغت (3107) حوادث مرورية.وقالت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرقام مفزعة لضحايا المرور في كردستان المركز الخبري الوطني.

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