2021/11/15 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت طرقاً مهمة في العاصمة العراقية بغداد، زحاماً وتعطيل حركة السير صباح اليوم الاثنين.

وأفاد مصدر أمني، إن زحاماً عطل حركة السير في طريق جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، كما شهد جسر بغداد السريع في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة، زحاما شديدا بسبب حادث مروري.



وأشار المصدر، إلى أن زخماً مرورياً شل سريع الغزالية، فيما أصاب الشلل المروري الطريق المتجه نحو سيطرة ملعب الشعب في حي زيونة والطريق باتجاه جسر الجادرية وتقاطع صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زحامات مرورية وقطوعات تعطل حركة السير في كرخ بغداد ورصافتها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زحامات مرورية وقطوعات تعطل حركة السير في كرخ بغداد ورصافتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).