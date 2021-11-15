2021/11/15 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، العثور على وكرين لداعش في كركوك.وذكر بيان للخلية، أن “القوات الأمنية تمكنت ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة من خلال الأفواج الأول والثاني والثالث في اللواء 45 من العثور على وكرين للإرهابيين في كركوك”.وأضاف ان “الوكرين بداخلهما مواد عسكرية واعتدة ومواد أخرى”، لافتاً الى أنه […]

ظهرت المقالة الإعلام الامني: العثور على وكرين لداعش في كركوك أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الامني: العثور على وكرين لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الامني: العثور على وكرين لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).