العراق..اعتقال 59 متسولاً من جنسيات آسيوية

2021/11/15 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الاثنين، من اعتقال ٦٤ مخالفاً لشروط الإقامة يحملون الجنسية الاسيوية من بينهم ٥٩ متسولا.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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