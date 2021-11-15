2021/11/15 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةحصلت بغداد اليوم، الإثنين، على وثيقة تتضمن مبالغ رواتب موظفي الشركة الاستشارية خطيب وعلمي المكلفة بالاعمال الاستشارية للبنى التحتية الكاملة لمناطق (الطوبة، النخيلية، القرنة والزبير) المرحلة الأولى والثانية.وتضمنت الوثيقة، الاستحقاقات الشهرية الواجب دفعها بعد توقيع العقد من قبل محافظة البصرة مع الشركة، والبالغة 4 مليارات و176 مليون و120 ألف دينار.وتوزع هذا المبلغ على موظفي الشركة برواتب خيالية تبدأ من 31 مليونا و240 ألف دينار للمهندس المقيم للمنطقة الاولى، و30 مليوناً و240 ألف دينار لكل من (مساعد مهندس مقيم "الموظفين" و مساعد مهندس مقيم – المعلمين)، إضافة إلى 31 مليوناً و920 ألف دينار لكل من (مهندس مقيم الزبير ومهندس مقيم القرنة).وافحصت الوثيقة ايضاً، عن توزيع راتب 15 مليوناً و120 ألف دينار لكل من (مهندس ضمان ومراقبة الجودة، مهندس مدني ومرافق عامة، مهندس طرق، مهندس ميكانيكي، مهندس كهربائي، مساح كميات، وموظف الصحة والسلامة والبيئة).وتضمنت راتب 11 مليوناً و760 ألف دينار لكل من (مفتش الاعمال وفني مختبر)، إضافة إلى مبلغ 8 ملايين و400 ألف دينار لمراقب مستندات، وراتب 5 ملايين و40 ألف دينار لكل من (سكرتير ودعم المكتب الرئيسي).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتجاوز 31 مليوناً شهرياً للموظف!.. رواتب خيالية لإحدى الشركات الإستشارية بالبصرة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتجاوز 31 مليوناً شهرياً للموظف!.. رواتب خيالية لإحدى الشركات الإستشارية بالبصرة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).