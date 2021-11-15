المالية تعلن تحقيق تريليون دينار من بيع سندات البناء خلال 45 يوماً

2021/11/15 | 12:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تحقيق تريليون دينار من بيع سندات البناء خلال 45 يوماً، مؤكدة أن هذه السندات ستعمل على توسع دور الدولة في اقتصاد حر ومتنوع.وذكر بيان لوزارة المالية، أنها “وبالتعاون مع البنك المركزي أطلقت في 1 تشرين الأول من العام الحالي بيع سندات مالية عرفت بـ(سندات البناء) في الأسواق المالية والتي عدت من الخطوات المهمة والفعالة في رفع وتنمية الاقتصاد العراقي”.وتابع، البيان “خلال فترة وجيزة والتي لم تتجاوز شهر ونصف حققت هذه الخطوة نجاح كبير في السوق المالي العراقي، جاء ذلك من خلال الطلب الكبير من قبل المواطنين والمصارف على تلك السندات ونفاذ التخصيص […]

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