أزمة اللاجئين.. اعتقال الفريق الصحفي لقناة ’روسيا اليوم’

2021/11/15 | 12:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتقلت الشرطة البولندية، الاثنين، صحفيين اثنين تابعين لقناة "RT" الناطقة بالفرنسية، أثناء تغطيتهما لتطورات الأوضاع على الحدود مع بيلاروس.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأعلنت القناة أن الشرطة البولندية اعتقلت المراسل دافيد كاليفا، والمصور جوردي ديموري.

وذكر الصحفيان قبل ذلك خلال بث مباشر على القناة أن الشرطة البولندية تتصرف "بطريقة غير ودية للغاية".

وقالت القناة إنها فقدت الاتصال بالطاقم الصحفي، مضيفة أن آخر رسالة تلقها من المراسل هي "أصفاد".

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