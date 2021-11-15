2021/11/15 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الاثنين، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للضوابط الصحية في العاصمة.وقال اعلام عمليات بغداد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “القطعات الأمنية في عمليات بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للضوابط في بغداد المركز الخبري الوطني.

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