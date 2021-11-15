ايقاف ثلاث حالات ابتزاز في ثلاث محافظات مختلفة

2021/11/15 | 12:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الشرطة المجتمعية الفتيات من مخاطر الصداقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها إحدى مصائد الابتزاز.

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