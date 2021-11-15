مفوضية الانتخابات تعلن بدء العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من الهيئة القضائية

2021/11/15 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من الهيئة القضائية.

واكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل ان عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوي هي مئة وثماني محطات مبيناً أن هذه المحطات تعود إلى مكتب انتخابات بغداد الرصافة.

وأشار الى ان عمليات اعادة العد والفرز اليدوي تجري بمراقبة اممية، لافتا الى وجود أكثر من واحد وعشرين بين مراقب ووكيل كيان سياسي وممثل مرشح يتابعون العملية وفق الضوابط المعمول بها.

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