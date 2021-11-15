بلينكن يبحث مع نظيره الفرنسي جهود التصدي لبرنامج إيران النووي

2021/11/15 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان جهود التصدي لبرنامج إيران النووي، حسب ما أفادت به الخارجية الأميركية.

وعبر وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي عن القلق من النشاطات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.



وناقشا تقارير بشأن ما وصفته بالنشاط العسكري الروسي المثير للقلق في أوكرانيا ومناطق قريبة منها.

وحذّر مسؤولون أميركيون من زيادة عدد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وأبلغوا نظراءهم الأوروبيين من أن الكرملين قد يكون على وشك غزو منطقة أوكرانية جديدة.

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