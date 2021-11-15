روسيا ترد على بريطانيا: أنتم تتحملون مسؤولية تدفق المهاجرين العراقيين

2021/11/15 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بريطانيا مسؤولية تدفق المهاجرين وظهور تنظيم داعش وذلك من خلال مشاركتها في غزو العراق وتدميره وقتل مواطنيه.

وردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراسقالت زاخاروفا إن الغزو البريطاني للعراق الذي تم التخطيط له بعناية محكمة ومشاركة 45 ألف جندي بريطاني بمساعدة الولايات المتحدة في احتلال هذا البلد، وقتل مواطنيه ونهب ثرواته، يجعل بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية على ما تمخض عن ذلك من تدفقات للاجئين، وظهور داعش، والكوارث الإنسانية في هذا الجزء من العالم.

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