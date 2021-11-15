2021/11/15 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت قيادة عمليات بغداد عن رفع مرابطة وفتح شارع رئيس في منطقة السيدية جنوبي بغداد .وذكرت القيادة في بيان :" ان الجهد الهندسي باشر برفع مرابطة شارع النخيل وفتح الشارع الرئيس للمحلة ٨٢٥ في منطقة السيدية بجانب الكرخ"./انتهى9

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