القبض على ارهابيين اثنين وضبط مواد متفجرة في الانبار

2021/11/15 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة القبض على ارهابيين اثنين وضبطت مواد متفجرة وعبوات ناسفة في الانبار.وبينت شرطة الانبار في بيان ، ان مفارزها القت القبض على ثلاثة متهمين ، اثنان منهم مطلوبان وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، واخر بتهمة جنائية .واضافت :" ان مفارز الشرطة عثرت على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي في منطقة حي العمال بالحبانية ، يضم 3 قنابل يديوية، وفتيل تفجير، و 14 حشوة هاون، وصواعق تفجير، ومواد متفجرة"./ انتهى9

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