2021/11/15 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت ادارة مطار اربيل الدولي، اليوم الاثنين، ايقاف جميع الرحلات الجوية الى بيلاروسيا وعدم السماح لاي شخص بالسفر الى ذلك البلد للحد من ظاهرة الهجرة.وقال احمد هوشيار مدير مطار اربيل الدولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة المهاجرين..أربيل تقرر إيقاف رحلاتها إلى بيلاروسيا المركز الخبري الوطني.

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