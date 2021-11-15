الكشف عن طبيعة انفجار سمع دويه في بغداد - عاجل

2021/11/15 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، طبيعة الانفجار الذي سمع ضمن مناطق غرب بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز: إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مناطق غرب بغداد، ناجم عن تفجير كدس للعتاد مسيطر عليه ضمن قضاء ابو غريب".

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