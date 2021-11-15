2021/11/15 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة تضبط عقد تنظيف قرابة 18 مليار دينار لتضمنه العديد من المخالفات بنينوى » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:26

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط عقد تنظيف قرابة 18 مليار دينار لتضمنه العديد من المخالفات بنينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط عقد تنظيف قرابة 18 مليار دينار لتضمنه العديد من المخالفات بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).