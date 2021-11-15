دولة أفريقية

2021/11/15 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الأحد، أنها "سحبت الدعم" عن ملكة جمال البلاد الحالية، بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها، بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون، التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

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