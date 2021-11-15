المالية: تحقيق تريليون دينار من بيع سندات البناء خلال 45 يوماً

2021/11/15 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تحقيق تريليون دينار من بيع سندات البناء خلال 45 يوماً، مؤكدة أن هذه السندات ستعمل على توسع دور الدولة في اقتصاد حر ومتنوع.وذكر بيان لوزارة المالية، أنها “وبالتعاون مع البنك المركزي أطلقت في 1 تشرين الأول من العام الحالي بيع سندات مالية عرفت بـ(سندات البناء) في الأسواق المالية […]

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