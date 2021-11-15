المالية العراقية: نجاح أول إصدار لسندات البناء بمبيعات تريليون دينار

2021/11/15 | 12:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، عن نجاح خطوات الإصدارية الأولى لسندات البناء بمبيعات حققت تريليون دينار عراقي.وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه خلال فترة وجيزة لم تتجاوز شهر ونصف حققت هذه الخطوة نجاح كبير في السوق …

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