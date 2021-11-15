2021/11/15 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الاثنين، شمول تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية بما فيها تلاميذ الصف السادس الابتدائي المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار (10 درجات).

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2021)، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على شمول تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية (بما فيها تلاميذ الصف السادس الابتدائي) المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار (10 درجات)، واضافتها على الدور الأول للعام الدراسي 2020 – 2021 ، في حالة الاستفادة منها وتنقل التلميذ أو الطالب من الرسوب الى النجاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار من التربية يخص التلاميذ والطلبة المتغيبين عن امتحان الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار من التربية يخص التلاميذ والطلبة المتغيبين عن امتحان الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).