النزاهة تضبط عقد تنظيف بقرابة 18 مليار دينار لتضمنه العديد من المخالفات بنينوى

2021/11/15 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، من ضبط أوليات العقد الخاص بمشروع تنظيف الساحل الأيسر من مدينة الموصل، البالغة قيمة قرابة 18 مليار دينار وذلك لتضمنه مخالفات عدة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي تحقيق المحكمة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة نينوى بناءً على التقرير الخاص للفريق الميداني لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، حيث تمكنت من تنفيذ عمليَّة الضبط لأوليات عقد المشروع الخاص بمشروع تنظيف الساحل الأيسر من المحافظة المبرم مع إحدى الشركات الأهليَّة".

وأضافت ان "تحريات المديريَّة عبر الفريق الميداني قادت إلى وجود مجموعة مخالفاتٍ في عقد المشروع الذي أبرمته مديريَّة بلديَّة الموصل مع شركةٍ أهليَّةٍ بمبلغ 17.967.150.000 مليار دينارٍ لمدة ثلاث سنوات لتنظيف الساحل الأيسر من مدينة الموصل من النفايات، ونقلها إلى موقع الطمر الصحي لوجود مخالفاتٍ عدة شابت العقد".

واوضحت الهيئة في بيانها انه "بتنظيم المديريَّة محضر أصوليٍّ تضمن المضبوطات، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المختص الذي قرر إجراء التحقيق في الدعوى الجزائيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وكان رئيس الهيئة القاضي الساعدي قد شَدَّدَ، خلال لقائه منتصف آب الماضي محافظ نينوى ومديري الدوائر فيها، على أهميَّة تنسيق العمل ما بين الهيئة ومُؤَسَّسَات المحافظة؛ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وإعادة الإعمار وإيصال الخدمات إلى المواطنين، لافتاً إلى أن سعي الهيئة للمحافظة على المال العام لا يتقاطع بتاتاً مع تحقيق هذه الأهداف.

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