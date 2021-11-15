التربية تحدد فئات جديدة مشمولة بقرار الـ10 درجات

2021/11/15 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الاثنين، فئات جديدة مشمولة بقرار الـ10 درجات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها " قررت شمول تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية (بما فيها تلاميذ الصف السادس الابتدائي) المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار (10 درجات)".

واضافت ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على شمول تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية (بما فيها تلاميذ الصف السادس الابتدائي) المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار (10 درجات) ، واضافتها على الدور الأول للعام الدراسي 2020 – 2021 ، في حالة الاستفادة منها وتنقل التلميذ أو الطالب من الرسوب الى النجاح".

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