2021/11/15 | 12:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغارة عام 2019.. الأمم المتحدة تحمل واشنطن مسؤولية مقتل عشرات المدنيين بدير الزور في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/15 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغارة عام 2019.. الأمم المتحدة تحمل واشنطن مسؤولية مقتل عشرات المدنيين بدير الزور في سوريا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغارة عام 2019.. الأمم المتحدة تحمل واشنطن مسؤولية مقتل عشرات المدنيين بدير الزور في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).