الحكومة تلزم مؤسساتها بالتنسيق مع النزاهة بما يتعلق بالاتفاقيات الدولية

2021/11/15 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور توجيه عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ألزم فيه الوزرات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات، بالتنسيق معها في المُؤتمرات والاجتماعات والمجالات المُتعلّقة بمضامين الاتفاقيَّات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد.وأكَّدت أنَّ هذا التوجيه يأتي في إطار جهود وسعي العراق الرامية إلى مُكافحة الفساد، وتماشياً مع مضامين اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق، لتوحيد الجهود الرامية لتوثيق عرى التعاون بين مُؤسَّسات الدولة والجهات ذات العلاقة، تفادياً للإرباك.

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