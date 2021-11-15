بايدن يعين مستشارا للإشراف على تنفيذ برنامج البنية التحتية

2021/11/15 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

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كلّف الرئيس الأميركي جو بايدن عمدة نيو أورليانز السابق ميتش لاندريو بالإشراف على تنفيذ برنامجه الضخم للبنية التحتيّة الذي يتضمّن استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار.

وبتولّيه هذا المنصب، سيُشرف لاندريو على أهمّ الاستثمارات في البنى التحتية الأميركيّة منذ أجيال، وفقاً لبيان البيت الأبيض.



وسيوقّع بايدن اليوم الاثنين هذا القانون الذي يهدف إلى إيجاد ملايين الوظائف وتحسين شبكة الطرق السيّئة بما في ذلك الجسور، وكذلك الممرّات المائيّة والطرق والموانئ.

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