الخميس المقبل .. تسيير اول رحلة عودة للعراقيين من بيلاروسيا

2021/11/15 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية عن تسيير أول رحلة عودة للعراقيين من بيلاروسيا في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف ان العراق سيسير رحلة اولى للراغبين بالعودة الطوعية الخميس المقبل، مشيراً الى وجود تحركات سياسية ودبلوماسية واسعة لمساعدة المجموعات الهشة من المهاجرين العراقيين الذين وقعوا فريسة لشبكات التهريب.

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