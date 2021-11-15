المنتخب العراقي يواجه كوريا بالزي الأبيض

2021/11/15 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقدَ، صباح اليوم الاثنين، وعبر الانترنيت، المؤتمرُ الفني لمباراة منتخبنا الوطنيّ وكوريا الجنوبية، وبحضور المدير الإداري وطبيب المنتخب مع مشرف المباراة من المالديف (أحمد شاهير)، وتمَ خلاله عرض الضوابط والتعليمات الملزمة على […]

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