تقرير رسمي: العراقيون ثاني أكثر شعب اشترى عقارات في تركيا

2021/11/15 | 12:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على الأراضي التركية.

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