الأمانة العامة تصدر جملة توصيات جديدة بشأن مدينة أور السياحية

2021/11/15 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين، توصيات جديدة بشأن مدينة أور السياحية.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2021)، إنه "صادق الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، على عدد من التوصيات الجديدة، الصادرة خلال الجلسة السادسة للجنة المعنية بـ (بلورة الأفكار والخطط عن مشروع تطوير مدينة أور الأثرية وتأهيلها)".

وأضافت، "وتضمّنت التوصيات، قيام محافظة ذي قار، بتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكشوفات التي تتضمن مقدار المبالغ الخاصة؛ لإنشاء البنى التحتية للمشروع خلال يومين من تأريخ انعقاد الجلسة، والتنسيق بين المحافظة واللجنة المعنية، بشأن الحزام الأخضر لمدينة أور السياحية، بالتعاون مع دائرة بلديات محافظة ذي قار".

وتابعت، "كما شملت التوصيات، تولي وزارة الثقافة، الإسراع في التعاقد مع الشركات المختصة؛ لتطوير المدينة الأثرية، لغرض إطلاق التخصيصات المالية بعد إجراء التعاقد عليها".

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