منتخبنا الوطني يرتدي الزي الأبيض بمواجهة كوريا الجنوبية

2021/11/15 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدَ، صباح اليوم الاثنين، وعبر الانترنيت، المؤتمرُ الفني لمباراة منتخبنا الوطنيّ وكوريا الجنوبية، وبحضور المدير الإداري وطبيب المنتخب مع مشرف المباراة من المالديف (أحمد شاهير)، وتمَ خلاله عرض الضوابط والتعليمات الملزمة على كل فريق التقيّد بها بضمنها ألوان الطقم، حيث سيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب الكوري الجنوبي اللون الأحمر الكامل، وسيرتدي حارس مرماه اللون الأسود.

وقد أجرى وفدُ المنتخب الوطني، صباح اليوم، جميع الإجراءات الصحية بضمنها فحوصات (PCR) تحضيراً للسفر والعودةِ الى بـغــــداد بعد مباراة كوريا الجنوبية.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، يعقدُ عصر اليوم الاثنين المؤتمرُ الصحفي للمدرب (أدفوكات) برفقة اللاعب (أمجد عطوان) في الساعة الخامسة والنصف في ملعب الغرافة.

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