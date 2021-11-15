2021/11/15 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين، عم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.

وسيقام مجلس العزاء على روح المرحوم ( منذر الحلبوسي )في قضاء الكرمة.

التالي

منذ 4 ساعات

بدء عمليات العد والفرز لـ108 محطات في بغداد

منذ يوم واحد

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات البرلمان

منذ 3 أيام

أمانة مجلس الوزراء تحدد الجهة المسؤولة عن معالجة ملف المحاضرين المجانيين

منذ 4 أيام

الكاظمي يصدر بياناً جديداً حول محاولة اغتياله

منذ 4 أيام

الكاظمي وزيدان يبحثان ملفي التحقيق بمحاولة الاغتيال وأحداث تظاهرات الجمعة

منذ 4 أيام

القضاء: تزوير الانتخابات لم يثبت الى الان بالدليل

منذ 4 أيام

التيار الصدري يستقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني

منذ 5 أيام

زيدان والعبادي يبحثان الاشكاليات المثارة بخصوص نتائج الانتخابات

منذ 5 أيام

الكاظمي يدعو إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

منذ 5 أيام

العامري: لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عم الحلبوسي في ذمة الله) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عم الحلبوسي في ذمة الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).