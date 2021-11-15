الاتحاد الاردني لكرة القدم يدعو الاتحاد الاسيوي للتحقق من حارس المرمى المرأة الرجل

2021/11/15 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاتحاد الآسيوي للعبة، للتحقق من “جنس” إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات آسيا.وأثارت حارسة مرمى إيران جدلا كبيرا خلال مواجهة منتخب الأردن في تصفيات آسيا للسيدات، حيث بدت وكأنها أقرب … Readmore

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