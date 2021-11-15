2021/11/15 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفكر الشيعي اللبناني، محمد الحسيني، اليوم الاثنين، منحه الجنسية السعودية وتعهد بأن يخدم “بلاده العظيمة”.وكتب الحسيني على صفحته الموثقة عبر موقع تويتر: “أعاهد الله تعالى بان أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية ، أدين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تمنح المفكر الشيعي اللبناني محمد الحسيني الجنسية السعودية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تمنح المفكر الشيعي اللبناني محمد الحسيني الجنسية السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).