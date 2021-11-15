فرصة جديدة للطلاب المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني

2021/11/15 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية شريحة الطلاب المشمولين بالقرار

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الإثنين، شمول طلبة الصفوف غير المنتهية بما فيها السادس الابتدائي المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار.

وذكرت الوزارة في بيان، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على شمول تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية، بما فيهم تلاميذ الصف السادس الابتدائي، المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار (10 درجات)".

وأضاف البيان، أنّ "الدرجات تضاف على نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2020 – 2021، في حالة الاستفادة منها، لتنقل التلميذ أو الطالب من الرسوب إلى النجاح".

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