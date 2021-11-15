2021/11/15 | 13:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستخدمو الإنترنت: السلحفاة أسرع منها والشركات مقصرة في التجهيز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3FgxallM0jk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستخدمو الإنترنت: السلحفاة أسرع منها والشركات مقصرة في التجهيز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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