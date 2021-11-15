2021/11/15 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الساعدي يكشف عن جهات تعرقل منح قطع أراض لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:16

واع/

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