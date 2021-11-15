2021/11/15 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الإثنين، عن القاء القبض على ( 13 ) متهماً بتجارة وتعاطي المواد المخدرة .

وذكرت المديرية في بيان ، ان “مفارز قسم شؤون المخدارت والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع الأجهزة الامنية والاستخبارية ، القت القبض على( 13 ) متهم بينهم بتجارة المواد المخدرة وتعاطيها وذلك في مناطق مختلفة من عموم المحافظة”.

واشارت الى “ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم حبوب مخدرة واكياس صغيرة من مادة الكريستال ، إضافة إلى أدوات التعاطي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 13 متاجراً ومتعاطي بحملة أمنية لمكافحة المخدرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 13 متاجراً ومتعاطي بحملة أمنية لمكافحة المخدرات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).