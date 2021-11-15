2021/11/15 | 13:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الوزير خلال الاجتماع إيجازاً عن التطورات والحراك السياسيّ الذي يشهده العراق بعد إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين يبحث مع وزراء خارجية عرب دعم الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين يبحث مع وزراء خارجية عرب دعم الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).