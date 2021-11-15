2021/11/15 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، صدور توجيه عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ألزم فيه الوزرات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، بالتنسيق معها في المُؤتمرات والاجتماعات والمجالات المُتعلّقة بمضامين الاتفاقيَّات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد.

وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاً يلزم فيه الوزرات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، بالتنسيق مع هيئة النزاهة في المُؤتمرات والاجتماعات والمجالات المُتعلّقة بمضامين الاتفاقيَّات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد".

وأضاف، البيان، أن "كتاب رئيس مجلس الوزراء أكَّد أنَّ هذا التوجيه يأتي في إطار جهود وسعي جمهوريَّة العراق الرامية إلى مُكافحة الفساد، وتماشياً مع مضامين اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007 ".

وأشار إلى أن "التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي من كونها الجهة الرسميَّة المعنيَّة بتمثيل العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة، ومضامين أحكام قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل،وبغية توحيد الجهود الرامية لتوثيق التعاون بين مُؤسَّسات الدولة والجهات ذات العلاقة؛ لعدم الإرباك وتفادياً للتعارض".

وأوضح، أن "العراق صادق على الاتفاقية العربيَّة لمُكافحة الفساد بموجب القانون رقم (94) لسنة 2012؛ من أجل تعزيز التعاون العربيِّ في ميادين الوقاية من الفساد ومُكافحته وكشفه بكل أشكاله، لذا نسَّبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تكون الهيئة هي الجهة الرسميَّة المُمثلة للعراق في هذه الاتفاقيَّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الوزراء تصدر توجيها يخص مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الوزراء تصدر توجيها يخص مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).