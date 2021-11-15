القوات الأمنية تقتل انتحاريا في وادي الشاي

2021/11/15 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتلت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، ارهابيين أثنين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الامنية، تمكنت قوة من […]

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