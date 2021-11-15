2021/11/15 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الله تعالى (واذا حكمتم بين الناس، ان تحكموا بالعدل)، وقالوا قديما قولا نسبوه لابي حامد الغزالي، وبعضهم نسبه الى ابن خلدون( العدل اساس الملك)، وعندما يتحدث القرآن عن العدل ، وعندما يولي الفقهاء والمفكرون، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصن القضاء الحصين المركز الخبري الوطني.

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