بقرار رسمي.. اعفاء مسؤول عراقي من منصبه

2021/11/15 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ ديالى مثنى علي التميمي، الاثنين، اعفاء مدير بلدية خانقين من منصبه لعد مطابقته للوصف الوظيفي.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (15 تشرين الثاني 2021)، ان "التميمي قرر اعفاء مدير بلدية خانقين المهندس (اوس ابراهيم مصدي) لعدم مطابقته للوصف الوظيفي، ونلقه الى بلدية السد العظيم".

واضافت الوثيقة، انه "تم تكليف م.ر.مهندسين (مريم كريم غفوري) بادارة البلدية ولمدة 3 اشهر فقط".

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