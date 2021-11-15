2021/11/15 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، عن جهات تعرقل منح قطع أراض لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.وقال الساعدي في كلمة له خلال حفل لتكريم جرحاه الغيارى الذين أُصيبوا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة الإرهاب يتهم بعض الجهات بعرقلة منح منتسبيه قطع أراضٍ المركز الخبري الوطني.

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