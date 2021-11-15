2021/11/15 | 13:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الإثنين، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، القضايا السياسية وتداعيات نتائج الانتخابات العراقية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مكتب الخزعلي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (15 تشرين الثاني 2021)، إنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز القضايا السياسية في العراق وفي مقدمها ملف نتائج الإنتخابات النيابية وتداعياتها".

وعرض الخزعلي وفق البيان "مجموعة من الأدلة على ما رافق الإنتخابات من تزوير وتلاعب فاضح".

كما أبدى الخزعلي "استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الإنتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية"، مؤكداً في الوقت نفسه "مُضي الإطار التنسيقي بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف".

من جهتها أبدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد وفق البيان "تجاوبها في دراسة الأدلة المقدمة من الخزعلي والذي دعا ممثلة الأمم المتحدة لأن تكون طرفاً حيادياً في المشاكل الحاصلة لتجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد إلى حالة الإنسداد السياسي".

كما تعهد الطرفان بـ"استمرار التواصل لحلحلة هذا الانسداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء يجمع قيس الخزعلي ببلاسخارت في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء يجمع قيس الخزعلي ببلاسخارت في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).